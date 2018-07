Jovem de 17 anos morre de meningite em Santos-SP A jovem Myassa Moraes Ribeiro, de 17 anos, morreu ontem em Santos (SP), vítima de meningite bacteriana. Myassa estava internada desde domingo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ana Costa, onde uma menina de 2 anos está internada desde sábado com a mesma doença. A criança está no quarto e o quadro dela é estável. Mayssa trabalhava num banco e, segundo a assessoria da Secretaria de Saúde da prefeitura, 62 pessoas que mantinham contato direto com a jovem foram submetidas a quimioprofilaxia, medida que consiste no uso de antibióticos para evitar o contágio da enfermidade. A família da criança internada também teve acesso ao tratamento.