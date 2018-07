Jovem de 19 anos morre com bebê no colo em tiroteio no Rio

Texto atualizado às 18h38.

RIO DE JANEIRO - A dona de casa Rosiléia da Silva, de 19 anos, morreu nesta terça-feira, 26, atingida por uma bala perdida quando estava dentro de casa, no morro do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio, com a única filha, de 1 ano e 8 meses no colo. O bebê foi atingido nas costas por estilhaços, recebeu atendimento médico e passa bem.

A casa de Rosiléia é de madeira e tem dois cômodos. Na vizinhança, policiais militares do 41º Batalhão trocavam tiros com traficantes. Ela foi socorrida por policiais que usaram um veículo blindado da PM para levá-la ao Hospital Estadual Carlos Chagas, onde a mulher morreu.

Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que matou a jovem e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar de qual arma foi feito o disparo que matou a mulher. O delegado titular do 39º Distrito Policial de Pavuna, Luiz Alberto de Andrade disse que o local foi periciado.

As armas dos PMs que participaram da operação foram recolhidas e serão submetidas a perícia. Um acusado de tráfico, de 19 anos, foi baleado, mas passa bem e está preso. A pistola que ele portava também será analisada.

O marido de Rosiléia, Carlos Henrique Martins de Oliveira, de 23 anos, havia saído para comprar pão quando a mulher foi baleada, por volta das 10h. Ao voltar, ele só encontrou as manchas de sangue pela casa. Além da mulher e do bebê, uma vizinha de 11 anos também estava no imóvel no momento dos tiros, mas saiu ilesa.