Jovem desaparece após colisão entre barcos no PA Um jovem de 15 anos continua desaparecido após uma embarcação afundar hoje no Rio Pará, próximo ao distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo o major Cláudio Tavernard, comandante do Primeiro Grupamento Marítimo Fluvial, uma embarcação de madeira, que vinha de Abaetetuba, bateu em uma balsa que transportava maquinários, por volta das 3 horas, no Furo do Mamão. A barco de madeira acabou afundando após colidir e quatro tripulantes conseguiram se salvar, pulando no rio. Parte da embarcação que naufragou já foi encontrada, assim como parte da carga. A balsa não sofreu qualquer dano. Oito mergulhadores seguem as buscas ao adolescente, segundo o major.