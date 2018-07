Jovem desaparece misteriosamente em Campinas (SP) As polícias civil e militar da cidade de Campinas, interior do Estado, estão à procura da jovem Rosângela Aparecida da Silva, de 22 anos. Auxiliar de limpeza no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas, Rosângela está desaparecida desde às 5h30 da manhã, do último dia 19, minutos após deixar a residência, no Jardim Filadélfia. Segundo a mãe de Rosângela, a filha nunca se queixou ou fez algum comentário sobre problemas no serviço ou fora dele e, aparentemente, não era perseguida por ninguém nem tinha inimigos. "Todos os dias ela pega a van circular a dez metros do portão de casa no ponto de ônibus. Três perueiros chegaram a passar pelo ponto e não viram minha filha. Um deles até comentou que naquela manhã desconfiou de dois suspeitos que estavam no ponto", relatou a dona de casa Jovina Balbino Moreno, mãe de Rosângela. Segundo ainda a mãe da jovem, até este sábado ninguém havia entrado em contato com familiares de Rosângela. No dia do desaparecimento, a auxiliar trajava calça jeans, jaqueta rosa e bota preta. Carregava consigo uma bolsa preta e outra bolsa menor, da mesma cor, com o almoço e outros objetos. Equipes dos Bombeiros também auxiliam nas buscas. O desaparecimento da jovem foi registrado no 09º Distrito Policial da cidade, localizado no Jardim Aeroporto. Informações podem ser fornecidas anonimamente pelo disque-denúncia 0xx19-3236 3040.