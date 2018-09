Jovem desaparece no mar durante excursão em SP Um adolescente de 16 anos desapareceu hoje de manhã no mar da Praia Branca, no Guarujá, na Baixada Santista. Ele mora em Santos e foi até o local com uma excursão da escola. O Corpo de Bombeiros informou que o jovem e um colega de 15 anos separaram-se do grupo de 48 alunos, sem que ninguém percebesse, e entraram no mar. "Não era uma excursão com motivo recreativo, vieram para estudar a vegetação, tanto que estavam com o professor de Ciências", disse o tenente do Corpo de Bombeiros João Batista Rapaci. Os moradores da praia conseguiram resgatar um dos meninos. A Praia Branca fica na reserva da Serra do Guararu, próxima da divisa com Bertioga. O tenente informou que o local é de difícil acesso e, apesar de ter o mar agitado, não tem salva-vidas por ser pouco freqüentado. "A ocorrência foi às 10h50 e o bote chegou 15 minutos depois", informou. Seis homens, duas embarcações e uma viatura trabalham nas buscas, que deverão continuar até o anoitecer. Segundo Rapaci, o mar estava agitado e a previsão era de que as condições ainda piorassem, dificultando o trabalho dos bombeiros.