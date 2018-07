Jovem desaparecida é encontrada ferida em Salvador

SALVADOR - A sul-mato-grossense Joevellyn Aghata Martins, de 18 anos, que sumiu no sábado foi encontrada na noite de terça-feira, 16, em um matagal em Salvador.

Na manhã desta quinta-feira, 18, a jovem foi transferida para o Hospital do Subúrbio.

De acordo com a unidade, ela segue em estado grave, respirando por aparelhos e em coma induzido. Antes, ela estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Menandro de Faria.

Joevellyn viajou para a capital baiana e ficou hospedada na casa de uma amiga. As duas mantinham contato pela internet havia três anos. A jovem embarcou de Campo Grande na sexta-feira e ficou até a noite de sábado com a amiga, de 21, e o marido dela, de 24. Depois, ela desapareceu.

O casal informou a família da jovem do desaparecimento na segunda-feira e deu queixa na polícia no dia seguinte. Joevellyn foi encontrada por policiais militares na terça-feira, após uma denúncia anônima. Desacordada e bastante ferida, ela estava em um matagal de difícil acesso no bairro periférico de Parque São Cristóvão, perto do imóvel do casal. Joevellyn foi encontrada com vários hematomas e sinais de estrangulamento.

O casal que hospedou a vítima prestou depoimento, na manhã de hoje, à titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), Cristiane Xavier. Eles disseram que Joevellyn decidiu sair da casa depois de uma discussão com os anfitriões. A Polícia Civil investiga o caso.