Jovem desaparecida é encontrada morta na Rocinha

Gleice Francisca de Oliveira, de 18 anos, foi encontrada morta, nua e amarrada, na quarta-feira, 05, dentro do banheiro de uma casa usada como bar na Estrada da Gávea, na Rocinha, na zona sul do Rio.

Ela estava desaparecida desde a noite de segunda-feira, 03, quando havia combinado de ir com um amigo a uma casa noturna na comunidade. Como não conseguiu falar com a moça, o rapaz foi até a boate, acreditando que ela já estaria lá, mas não a encontrou. Na manhã de terça-feira, 04, ele recebeu um telefonema da mãe da jovem, que estava à sua procura. Os dois registraram o desaparecimento na Polícia Civil e começaram a distribuir cartazes com a foto da moça e a notícia do sumiço.

Após receber informações de que um casal havia sido visto discutindo na frente do bar na noite de segunda-feira, o amigo de Gleice foi até lá, ontem à tarde. Embora o estabelecimento estivesse fechado, ele conseguiu ver o corpo da moça dentro do banheiro. Chamou então policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, que arrombaram a porta.

O imóvel havia sido alugado há cerca de um mês por um homem que passou a morar no local, mas não foi mais visto no local desde a manhã de terça-feira. A polícia ainda não sabe quem é o rapaz, considerado suspeito.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios do Rio, que já ouviu familiares e procura câmeras que podem ter registrado o crime. Gleice havia concluído o Ensino Médio e planejava fazer faculdade. Ela deixa um filho de 2 anos.