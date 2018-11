O Departamento de Saúde do condado de Pima informou que um jovem de 13 anos, com a "saúde comprometida", morreu no dia 15 de maio por complicações decorrentes da gripe H1N1.

Alguns familiares do adolescente também se infectaram pelo vírus, mas a maioria se recuperou, apenas uma pessoa permanecia hospitalizada.

Esta é a terceira morte ocorrida no Arizona ligada à nova variante da gripe.

(Reportagem de Tim Gaynor)