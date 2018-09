Jovem drácula

O ritual de compra era corriqueiro, nada sombrio como a proibição o tornou hoje. Íamos mamãe, empregada e eu ao mercado. Elas escolhiam a galinha, apalpando e avaliando não sei o quê. Pagavam. A penosa era embrulhada em jornal, como um buquê de flores, carregada de ponta-cabeça e a ronda pelas bancas continuava. Agora que conto isso, sinto um pouco de compaixão pelas galinhas (ia dizer que fico penalizado, trocadilho involuntário). Eram levadas para casa junto aos legumes e verduras, assustadas, com o ar de desalento e avoamento (desta vez foi voluntário) que é permanente nas aves. A vítima da semana passava a noite fechada no banheiro da criada. No dia seguinte, o cheiro de álcool e penas queimadas anunciava o sacrifício.

Nunca assisti ao desenlace. O sangue era selado em azeite quente, na frigideira, virava uma espécie de omelete, com cebolinha por cima, que eu chamava de "bifinho de sangue". Nunca encontrei ninguém mais que comesse isso, nem voltei a provar. Lembro bem da textura meio ferruginosa do prato, e da aparência, como um pudim com bolhas. Não guardei lembrança do sabor, só da coisa sanguinolenta no aroma e do tátil na língua, que curiosamente reencontro nos vinhos proteicos, como alguns típicos de Pinot Noir, que são igualmente sanguinolentos. /

LUIZ HORTA