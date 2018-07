Jovem é 94ª vítima de gripe suína no Rio Grande do Sul A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou hoje que um jovem de 25 anos morreu após contrair o vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína. Com esse caso, chega a 94 o número de óbitos no Estado em decorrência da doença. De acordo com a secretaria, a vítima era moradora de São Marcos e morreu em Caxias do Sul no dia 22 deste mês. O jovem trabalhava como motorista e não tinha nenhum doença que o incluísse no quadro de risco.