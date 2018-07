Jovem é apreendido por morte de empresário no RS Um adolescente de 16 anos foi apreendido na sexta-feira pela Polícia Civil de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acusado de matar um empresário em 2009. Outro jovem, de 14 anos, também estaria envolvido, mas ele se encontra foragido da Justiça. O comerciante Sérgio Jorge Marques foi morto em 21 de outubro do ano passado. Segundo a polícia, o crime teria sido encomendado pela filha da vítima.