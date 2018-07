Jovem é arrastada por carro na saída da escola em SP Uma estudante de 12 anos foi atropelada na saída da escola na manhã de terça-feira no bairro do DIC 1, em Campinas, cidade do interior paulista. Segundo a Polícia Militar (PM), a garota teria sido arrastada vários metros pelo motorista de um carro que não prestou socorro. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a vítima está internada no Hospital Estadual de Sumaré e seu estado é grave.