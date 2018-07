Jovem é assassinada a tiros na saída de academia Uma jovem de 23 anos foi assassinada com vários tiros em um academia de ginástica no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu ontem à noite na recepção da Academia Oxigênio, na esquina das ruas Crasso e Guaicurus. A proprietária do estabelecimento, Maeby Guimarães, disse que a vítima - Marina Sanches Garnero, já vinha sendo ameaçada pelo ex-namorado há bastante tempo. Ainda de acordo com testemunhas, por causa das ameaças Marina já havia registrado quatro boletins de ocorrência contra o ex-namorado. O ex-namorado teria aproveitado o momento de pouco movimento, pouco antes de a academia fechar, para disparar seis tiros contra a garota. Ele conseguiu fugir e o registro da ocorrência está sendo feito na Delegacia da Lapa.