Jovem é atingida por tiro acidental em Fortaleza

Segundo Edson Morais, diretor da escola, o garoto disse ter levado escondido a arma - um revólver calibre 22 - para o colégio porque estava sendo ameaçado. O disparo aconteceu quando o menino tirou o revolver da mochila e tentava escondê-lo na roupa. A bala foi em direção ao chão da sala de aula e um estilhaço atingiu de raspão a orelha da colega.

Na hora, os estudantes acharam que o barulho provocado pelo disparo fosse de uma bombinha. Ao vasculharem a mochila do menino, encontraram a arma. Assustado, o garoto correu e se trancou no banheiro. Mas acabou sendo levado por policiais para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

A delegada Iolanda Fonseca de Paula confirmou que o garoto disse que havia levado o revólver com a intenção de intimidar outro colega de sala com quem havia discutido. Em depoimento, o menino contou que o revólver pertencia a um amigo que havia morrido.

A menina atingida na orelha foi encaminhada para o Instituto Dr José Frota de Messejana, passou por uma pequena cirurgia e já recebeu alta.

O diretor da escola informou que as aulas não foram suspensas e prometeu intensificar a fiscalização para evitar a entrada de alunos armados. A direção não deu mais detalhes sobre as supostas ameaças que o aluno que efetuou o disparo disse estar sofrendo.