Jovem é baleado após amigo manusear arma em SP

Segundo o depoimento de um menor de 15 anos, dono da arma e testemunha do ocorrido, ele estava em sua casa com a vítima e mais um amigo manuseando a arma. A vítima estava lá para buscar o revólver e escondê-lo em sua casa, pois o dono achava que sua casa não era segura o suficiente. O terceiro garoto, amigo de ambos, acabou efetuando um disparo acidental que atingiu rosto de seu colega.

Segundo o delegado Juarez Toti, os três meninos não têm passagem pela polícia e ainda não há provas suficientes para confirmar a versão do menor sobre o ocorrido. O delegado ouviu as testemunhas e seus pais e requisitou perícia no local. O caso foi encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude, que decidirá quais as medidas a serem tomadas.