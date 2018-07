Jovem é baleado durante festa junina na Bahia

A Polícia Militar considerou o episódio "um fato isolado". Segundo a PM, na área próxima ao local onde Alex Daltro Souza foi atingido por um tiro no abdome, na frente do palco, havia cinco patrulhas, com cinco policiais cada. Estariam sendo feitas também operações nos portões que dão acesso à festa, inclusive com o auxílio de detectores de metais.

Após o disparo, a vítima foi socorrida pelos PMs e conduzida por uma ambulância para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas faleceu no trajeto. Em nota, a prefeitura de Feira de Santana lamentou a ocorrência. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Euclides Artur Andrade, afirmou que após entendimentos com o comando do policiamento no distrito foi solicitado reforço. A festa começou na noite de ontem e se estende até amanhã. Entre as principais atrações está o cantor Gilberto Gil.