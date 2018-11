Jovem é condenado a 21 anos por morte de inglesa O goiano Mohammed Dali Carvalho dos Santos foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato da inglesa Cara Marie Burke. A sentença foi anunciada no final da noite desta quinta-feira, 14, pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, presidente do 1º Tribunal do Júri de Goiânia.