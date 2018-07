Jovem é detido pela PM na marcha da maconha

Nesta tarde de sábado, manifestantes da Marcha da Maconha seguiram em passeata pela Avenida Paulista e pelas Ruas Augusta e da Consolação. Eles levavam vários os cartazes defendendo a legalização da maconha, além de pinturas e camisetas apologéticas.

O mote da marcha neste ano é a repressão envolvendo as mulheres. A bandeira do movimento é feminismo e antiproibicionismo, com a frase "ventre livre e cabeça feita", em defesa da liberdade de escolha do aborto.

Mas a questão da descriminalização de certas drogas no País também está sendo abordada pelos manifestantes. Em um cartaz levantado por uma jovem era possível ler "O tráfico é contra a legalização das drogas. E você?"

Em 2011, houve confronto da PM com os participantes do movimento. Na época, a corporação alegava que o grupo não poderia marchar usando palavras e imagens que fizessem apologia a drogas, argumentando que isso era criminoso. No ano passado, porém, o Superior Tribunal de Justiça (STF) interpretou esse usou como legal.