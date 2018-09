Jovem é dominado por passageiros durante roubo em SP Armado com uma pistola de brinquedo e ao lado de um comparsa, um adolescente de 17 anos foi dominado pelo cobrador e por passageiros na noite de ontem ao tentar assaltar um ônibus no centro de Santo André, no ABC paulista. O menor entrou no coletivo por volta das 21h30 e pulou a catraca em direção ao motorista, que foi agredido a socos. Depois retornou até o cobrador e exigiu o dinheiro da catraca. O funcionário reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com o bandido, cuja arma caiu no chão. Alguns dos passageiros quebraram os vidros e fugiram, outros retiraram os vidros com auxílio da alavanca pertencente ao mecanismo de emergência, mas os demais ajudaram o cobrador a dominar o adolescente. O outro criminoso conseguiu fugir a tempo. A PM foi acionada e deteve o adolescente, que foi levado ao 1º Distrito Policial, no Centro. Em depoimento na delegacia, o motorista do ônibus disse ter perdido a conta dos assaltos que sofreu durante os 13 anos que está na empresa. "Não tem hora, não tem dia, nem lugar", disse o motorista.