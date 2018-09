Jovem é encontrada morta dentro de casa em SP

Os pais de Bianca estavam trabalhando e ela estava sozinha em casa. Sua tia, que mora em uma casa vizinha, estranhou quando viu as janelas da residência abertas, as luzes acesas e os televisores ligados. A mãe da vítima chegou logo depois e, quando elas entraram na casa, acharam a jovem no chão da sala, com ferimentos no pescoço.

Os bombeiros estiveram no local, mas não conseguiram reanimar Bianca. Segundo registrado no boletim de ocorrência, alguns móveis da casa foram revirados, porém nada foi roubado.

O caso está sendo investigado por uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).