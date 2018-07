Jovem é espancado após tentativa de assalto no ES A Polícia Militar do Espírito Santo encontrou hoje um adolescente de 17 anos amarrado e com marcas de agressão em uma casa no bairro Jardim Carapina, na cidade de Serra. Segundo testemunhas, o jovem entrou na residência nesta madrugada para assaltar os moradores. Ele também teria tentado estuprar uma mulher.