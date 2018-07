Jovem é espancado e amarrado a poste após furtar trailer

O caso aconteceu perto da Praça São Vitor, perto da Estrada da Posse. Policiais militares do 40º Batalhão, em Campo Grande, também na zona oeste, foram até o local e levaram o menor para o Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, onde foi medicado. Depois, o jovem foi levado para a 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande), onde o caso foi registrado.

Outros casos

No início de fevereiro, um menor de 15 anos foi espancado e preso nu, pelo pescoço, a um poste com uma tranca de bicicleta, no bairro do Flamengo, na zona sul da cidade, por um grupo de "justiceiros". O adolescente é suspeito de praticar furtos e roubos na região. O caso teve grande repercussão, depois que a artista plástica Yvonne Bezerra de Mello, fundadora da ONG Uerê (dedicada a atividades de reforço escolar a crianças do Complexo da Maré, zona norte), publicou uma foto do menor em seu perfil no Facebook.

No fim do mês, um menor de 17 anos teve os pés e as mãos amarrados após roubar o celular de uma pedestre, em Botafogo, zona sul do Rio. Um grupo de moradores tentou linchar o jovem, enquanto outras pessoas defendiam que nada fosse feito até a chegada da polícia.