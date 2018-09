Jovem é estuprada em SC e vídeo é colocado na internet Um universitário e dois alunos de escolas particulares de Joaçaba, no interior de Santa Catarina, foram presos ontem suspeitos de estuprar uma menina de 15 anos, durante uma festa ocorrida há três semanas. Os rapazes teriam gravado as cenas e colocado o vídeo na internet. A história do estupro se espalhou pela cidade, causando revolta entre os moradores, que pedem a punição dos responsáveis. De acordo com o Boletim de Ocorrência, nas imagens que circularam na internet, a adolescente parece desacordada. Treze amigos participavam da festa, entre eles três adultos, todos de classe média. Segundo a polícia, muitos beberam, inclusive a menina, que passou mal e procurou o banheiro, onde o crime aconteceu. A possibilidade dos participantes terem consumido drogas não foi descartada. O delegado Ademir Tadeu de Oliveira recebeu as imagens pelo computador e começou a investigar o crime. Dois rapazes de 18 anos e um menor, de 16, foram detidos e encaminhados ao presídio Regional da Comarca e Centro de Internamento provisório da Comarca, respectivamente.