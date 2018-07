Jovem é morta a facadas em Bragança Paulista

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Ana Carla Camargo de Oliveira foi encontrada pelos vizinhos com marcas de golpes de faca no peito. A polícia está investigando o caso. A suspeita é de que o namorado da vítima seja o autor do crime.

Ana Carla foi encaminhada ao Hospital Universitário São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos. O avô de Ana Carla contou à polícia que o namorado da vítima passou procurando por ela e, posteriormente, os vizinhos o informaram que ela estava caída com ferimentos no abdome provocados por faca.