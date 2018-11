Jovem é morta após atropelar grávida e criança no Rio

A menina Raíssa, de 8 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A mãe dela, Silmara Rodrigues, perdeu o bebê e permanece hospitalizada em estado grave. A mulher corre o risco de ter uma das pernas amputada.

Raíssa foi enterrada hoje e o policiamento foi reforçado nos arredores da Nova Holanda. A favela é considerada uma das mais perigosas da cidade e seria controlada pela quadrilha Amigos dos Amigos.

De acordo com informações do 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé, a jovem que atropelou mãe e filha estaria alcoolizada após celebrar o seu aniversário em uma festa. Ela teria perdido o controle do carro e jogado as vítimas contra um muro.

Segundo informações de testemunhas, Pamela tentou fugir depois do acidente, mas bateu com o veículo em um poste. Após a colisão, ela foi retirada do carro por populares e agredida. Minutos após a ambulância sair da favela com as vítimas, a acusada apareceu morta com vários tiros em um dos acessos à comunidade. O caso será investigado pela 123ª Delegacia de Polícia.