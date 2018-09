Jovem é morta após sair de festa em Ponta Grossa-PR A adolescente S.F.M., de 16 anos, morreu neste sábado, após ser baleada ao sair de uma festa do dia das bruxas realizada em um clube no bairro Oficinas, em Ponta Grossa, no Paraná. Segundo a Polícia Militar, no fim da madrugada, um grupo de jovens, do qual a menor fazia parte, estaria praticando atos de vandalismo na rua. Um dos alvos teria sido um carro escuro, cujo ocupante atirou contra o grupo, atingindo a menor no abdome. A vítima chegou a ser atendida por bombeiros, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local. O autor do disparo fugiu. O chefe da Seção de Investigação e Capturas da 13ª Subdivisão Policial, Marco Lustoza, afirmou que já levantou informações sobre o acusado. "Já temos o modelo do carro (que tinha um vidro quebrado) e a marca", afirmou.