Jovem é morto com disparo de arma do pai no ABC-SP

Adriano, que era filho de um policial militar, pegou as armas do pai e as manuseava com amigos quando aconteceu o acidente, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Testemunhas disseram que durante o churrasco na casa do estudante, Adriano foi até o quarto e pegou as duas armas do pai. Com os amigos, Adriano começou a manusear as armas, quando um adolescente, de 16 anos, apertou o gatilho e disparou contra a cabeça de Adriano.

Ele foi levado para o Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As armas foram apreendidas para perícia. O adolescente que fez o disparo foi liberado e deve se apresentar ao promotor de infância e juventude de Ribeirão Pires.