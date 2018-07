Jovem é morto durante briga na saída de boate em Goiânia

Um rapaz morreu e outro ficou ferido após uma briga na saída de uma boate, em Goiânia, na madrugada deste domingo, 11. De acordo com a delegada Adriana Ribeiro de Barros, quatro casais estavam em uma mesa e a confusão começou quando um dos rapazes olhou para uma moça que estava em outra mesa. Por volta das 3 horas, as vítimas foram seguidas pelos autores, quando saíam do local, em um bairro nobre do Setor Bueno, região sul da cidade. Jedielson Rodrigues, Ocilmar Soares, Jeferson Silva e Fabiano Soares começaram a bater em Marcondes José da Silva quando Jedielson foi até o carro para pegar uma arma e começou a disparar contra o grupo. Higor Bruno Borges Esteves, amigo de Marcondes, foi atingido por um tiro na cabeça e morreu na hora quando tentava apartar a briga. Marcondes foi atingido de raspão do tórax. As marcas ficaram espalhadas pelas paredes da boate, em uma árvore e a fachada de uma clínica, de acordo com a delegada. As duas vítimas têm 23 anos. Três dos quatro acusados de provocar a briga foram presos em flagrante. Ocilmar, de acordo com a delegada, é hacker e era procurado pela Polícia Federal por falsificação de dinheiro. Jedielson tem passagem na polícia por homicídio e tráfico de drogas.