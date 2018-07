Jovem é morto em acerto de contas entre gangues no DF

Os suspeitos armados abordaram um grupo de sete jovens que estava conversando em uma esquina. Eles foram obrigados a deitar no chão e foram agredidos com chutes e coronhadas. Quatro deles foram atingidos por balas, um na cabeça, outro no abdômen, outro na coxa e outro foi ferido por coronhada na cabeça. Os outros jovens conseguiram fugir, disse o policial.

De acordo com depoimento de testemunhas, os suspeitos chegaram perguntando ao grupo, com jovens entre os 18 e 20 anos: "Vocês é que gostam de matar o pessoal da Quadra 603?" Para o delegado, isso demonstra a rivalidade entre as gangues da região, que cometem, disse, todo o tipo de crime na cidade.