Jovem é morto em operação policial na zona norte do Rio Um menor de 15 anos morreu hoje durante uma operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o menor morreu ao trocar tiros com agentes no início da operação que contou com 200 agentes de diversas delegacias especializadas. O objetivo era prender o traficante Alexander Jesus Carlos, conhecido como Choque, apontado com o líder do seqüestro dos chineses e do diplomata vietnamita este mês. Porém, ninguém foi preso. Segundo a polícia, com o menor morto foram apreendidas uma pistola e uma pequena quantidade de maconha. Os policiais apreenderam ainda um fuzil e outras duas pistolas durante a operação.