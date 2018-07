Jovem é morto em troca de tiros no Complexo do Alemão Um jovem morreu após ser baleado no que seria uma troca de tiros entre PMs e traficantes na comunidade Nova Brasília, no complexo de favelas do Alemão, na Zona Norte do Rio, ocupado por Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Com tiroteios desde o início da manhã deste sábado, o comércio foi fechado na comunidade, uma das mais violentas do Alemão, e o teleférico teve seu funcionamento interrompido.