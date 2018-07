Jovem é morto por policiais militares na zona sul de SP

O caso aconteceu por volta das 4h45 da última sexta (28). Segundo a Polícia Militar, as duas pessoas que estavam na moto não obedeceram a uma ordem de parada na Avenida Dom Rodrigo Sanches. Eles teriam atirado contra os policiais, diz a PM, que reagiram. No confronto, o adolescente teria sido alvejado quatro vezes e morreu no local. O outro suspeito conseguiu fugir. Com o rapaz morto, os policiais encontraram uma arma de brinquedo.

Cerca de três horas depois, moradores da região incendiaram um ônibus municipal na Avenida Felipe Carrillo Puerto, também no Capão Redondo. O ataque teria sido em protesto contra a morte do adolescente.