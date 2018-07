Jovem é preso ao entrar com drogas em presídio em MG Policiais militares prenderam na tarde de hoje um jovem acusado de tentar entrar com um celular e duas pedras crack no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda de acordo com a PM, Rafael Pedro, 21, contou que receberia R$ 400 de um detento pelo transporte. O caso deve ser registrado na 4º delegacia do município.