Jovem é preso após agredir mulher em shopping de SP

Pelo depoimento de testemunhas, o jovem estava acompanhado de sua mãe em um Ford Ecosport, quando, ao tentar ultrapassar um Volkswagen Gol, bateu no retrovisor do veículo. A motorista do Gol seguiu o Ecosport. Foi então quando, relataram as testemunhas, segundo informações da Polícia Civil, que o jovem teria descido do carro com um canivete e agredido a motorista do Gol.

A vítima teve cortes no rosto, abdome e tórax e levada para um hospital da região. Após a agressão, a mãe do jovem tentou deixar o shopping, alegando que o filho estava com a mão machucada e que precisava levá-lo ao pronto-socorro, mas foi impedida na saída do estacionamento. O jovem foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude e vai responder por tentativa de homicídio por motivo fútil e lesão corporal.