Jovem é preso com dinamite, perto de delegacia em SP Duas bananas de explosivos e dois detonadores utilizados para demolição foram apreendidos nesta madrugada, com um rapaz de 18 anos, a 250 metros do 68º Distrito Policial (Lageado), extremo leste de São Paulo. Everton Camargo da Silva teve sua sacola revistada e foi preso na Rua Gaspar Dias de Ataíde, após policiais receberam uma denúncia anônima de que um homem estava a caminho da delegacia para cometer um atentado.