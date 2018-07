Jovem é preso por furtar frutas em universidade no RS

O jovem Nataniel Garcia Oliveira, de 22 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 27, sob acusação de furtar objetos metálicos e frutas do Horto Florestal, em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. O horto pertence à Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Por volta das 2 horas, o rapaz foi surpreendido pela Brigada Militar com objetos metálicos em dois sacos e laranjas retiradas do Pomar Didático da UFPel. Ele disse que esperava receber entre R$ 5,00 e R$ 6,00 com a venda dos objetos metálicos (como maçanetas) a um ferro-velho para comprar comida. As laranjas pertenciam ao pomar didático do horto, usado em aulas de graduação e pesquisas de mestrado. Segundo a Polícia Federal, o furto pode ter causado sérios prejuízos às pesquisas cientificas desenvolvidas no local, principalmente em relação a teses acadêmicas em curso. A Brigada Militar foi acionada pela vigilância da universidade para atender à ocorrência, quando prendeu o desempregado, que é morador de uma vila popular vizinha ao horto. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas. O diretor do centro, Alexandre Lopes, não soube confirmar se houve prejuízo a pesquisas em andamento, que também são realizadas na área do centro, de 800 hectares. As pesquisas com frutas de várias espécies ocupam cerca de 25 hectares, conforme o diretor, que ainda não esteve no local para confirmar de qual área foram retiradas as laranjas. Atualizado às 19h30