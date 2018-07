Jovem é seqüestrada por engano em São Bernardo do Campo

Uma estudante de 14 anos foi seqüestrada por engano na noite deste domingo, 30, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, quando retornava do cinema ao lado de uma amiga e da mãe dela. A adolescente teria sido dominada por dois homens por volta das 21h e colocada em um carro. Segundo a vítima, os seqüestradores tamparam seu rosto e passaram a rodar com ela sem destino até que o celular de um deles tocou e veio a informação de que deveriam ter pego outra pessoa. Imediatamente, a estudante foi abandonada pela dupla perto de sua casa e conseguiu pedir ajuda ao pai, um agente penitenciário.