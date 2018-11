Jovem é suspeito de matar membro da Fundação Casa A Polícia Civil informou hoje que identificou o suspeito de ter matado o funcionário da Fundação Casa, Sidney Gonçalves, de 39 anos, na terça-feira, em São Paulo. O atirador seria um ex-interno da Fundação e menor de idade. O rapaz que estava na garupa da moto junto com o assassino também foi identificado e é menor. As causas do crime ainda estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).