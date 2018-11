Jovem esfaqueia três e um morre na zona leste de SP

Policiais militares foram chamados no local e ouviram gritos de socorro vindos da casa, que estava trancada. Os policiais arrombaram a porta e encontraram a cozinheira. Ela estava ferida e disse que o namorado tentou matá-la.

Em um dos cômodos da casa estava o namorado da cozinheira e o filho dela, de 12 anos. Ambos estavam no chão, feridos. Em outro cômodo encontraram Matheus, o filho mais velho esfaqueado no peito. Os quatro foram socorridos ao Hospital Sapopemba. O caso foi registrado no 70º Distrito Policial (Vila Ema) como homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio.