Jovem espancado em bar de SP segue internado Um rapaz de 25 anos foi agredido na madrugada do último sábado em um bar na Rua Coelho Lisboa, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Hoje, ele seguia internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Vila Alpina. O rapaz teve traumatismo craniano encefálico, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.