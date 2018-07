Jovem faz ex-namorada e amiga reféns em Santo André Armado com um revólver, um industriário de 22 anos mantém reféns desde 13h30 de ontem duas adolescentes, uma delas sua ex-namorada, dentro de um apartamento em Santo André, no ABC paulista. Inconformado com o fim do relacionamento com a jovem de 15 anos, o rapaz foi até o apartamento da garota onde ela, a amiga e dois colegas, todos da mesma idade, faziam um trabalho de escola. O rapaz, que mora no mesmo conjunto de prédios, de início chamou o irmão da ex-namorada para jogar futebol. Durante o jogo, alegando que precisava ir embora, voltou até o apartamento e fez os quatro adolescentes reféns, ameaçando matar todos. Por volta das 20h, o pai de um dos meninos, estranhando a demora do filho em voltar para a casa, foi até o apartamento e acionou a Polícia Militar assim que descobriu o que ocorria dentro do imóvel. Policiais do Grupo de Ações Táticas EspeciaIs (GATE) foram para o local e passaram a negociar com o industriário. Às 21h15, um dos garotos foi liberado, e o segundo pôde deixar o apartamento às 22h. Segundo a família, o rapaz não tem histórico de violência e teria namorado a menina durante 3 anos. O romance terminou há cerca de um mês. O industriário diz possuir muita munição e afirma estar armado também com uma pistola.