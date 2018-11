Jovem ferida por tiro em carro de Adriano será operada A jovem Adriene Cyrilo Pinto, de 20 anos, baleada na mão na madrugada de sábado (24) dentro do carro do jogador Adriano, passa por cirurgia hoje. O tiro causou a fratura do dedo indicador da mão esquerda, o que tornou necessária a cirurgia. Ela foi internada no Hospital Barra d''Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no último sábado, e a pedido de Adriene, a assessoria do hospital está impedida de passar informações sobre o procedimento cirúrgico.