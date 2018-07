Jovem líder abre Coreia do Norte ao rock e à Disney

Kim Jong-un, que tem menos de 30 anos e assumiu o poder em dezembro após a morte de seu pai, se mostrou contente com a apresentação, e os gerontocratas que o acompanhavam também aplaudiram com entusiasmo, como mostrou um vídeo de 100 minutos divulgado na quinta-feira pela TV estatal KRT.

Houve até mesmo uma insinuação de romance, cercada por mistério. Afinal, quem é a jovem que acompanhava Kim - sua esposa, amante ou irmã? Alguns observadores na Coreia do Sul especularam que se tratava de uma cantora com quem ele namorou há alguns anos, até que o relacionamento fosse proibido pelo pai dele, Kim Jong-il.

Essa é uma das várias surpresas que Kim tem oferecido ao mundo desde que assumiu o poder na dinastia comunista instituída após a 2a Guerra Mundial por seu avô Kim Il-sung. Desde então, a Coreia do Norte se tornou o mais fechado país do mundo, imerso no isolamento, na miséria e na repressão.

Assim que o período oficial de luto terminou, o jovem Kim passou a ser visto rindo com encarquilhados generais, gesticulando animado em um desfile militar e, o que é mais chocante, falando. A maioria dos norte-coreanos jamais pôde escutar a voz do antecessor dele.

A rara apresentação de gala na Coreia do Norte aconteceu no sábado, e incluiu no repertório a canção-tema do filme "Rocky", uma versão do canção da Disney "It's A Small World", e o clássico "My Way", imortalizado por Frank Sinatra, e cujo título ("meu jeito") pode ser particularmente evocativo para a família Kim, que manda e desmanda na Coreia do Norte.

Num regime que faz frequentes e eloquentes ataques a tudo que vem dos EUA, chegou a ser bizarro ver no palco personagens da Disney, como o ursinho Pooh e a Minnie. Não que a família seja alheia às coisas da Disney: em 2001, o irmão mais velho do jovem ditador, Kim Jong-nam, foi detido ao tentar entrar ilegalmente no Japão, supostamente para visitar a Disneylândia de Tóquio.

"A Coreia do Norte, que por tanto tempo recriminou a cultura norte-americana, exibiu músicas e filmes simbólicos dos EUA, e divulgou a apresentação por meio do seu canal oficial de TV.

"Isso mostra que Kim Jong-un está se preparando para uma abertura e reforma cultural", disse Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, em Seul.

Antes da ascensão ao poder de Kim Jong-un, que estudou na Suíça, o entretenimento para os norte-coreanos se restringia a filmes patrióticos, circos e shows de mágica, sempre exaltando as virtudes do regime. Há grande destaque também para as coreografias reunindo milhares de pessoas em praças, muitas vezes com homenagens à aliada China.