Jovem mantém namorada refém em casa na BA Um homem identificado como Genivaldo Pereira, de 20 anos, mantém a namorada de 18 anos refém desde o início da tarde de hoje em um imóvel no bairro periférico de Pau da Lima, em Salvador (BA), segundo a Polícia Militar. De acordo com informações colhidas com os vizinhos, o casal mora junto há cerca de um ano em um quarto do imóvel. A jovem estaria grávida de oito meses e ele, desempregado há três meses - foi demitido pelo pai, proprietário de um estabelecimento na região. Pereira também teria sido detido, quando tinha 17 anos, por assalto. O agressor está armado com uma faca e estaria ameaçando a namorada por ela ter proposto o fim do relacionamento, depois de uma longa discussão na manhã de hoje. As mães dos dois envolvidos foram ao local, à tarde, a pedido de Pereira, mas não tiveram sucesso nas conversas. Em resposta às primeiras tentativas de contato da polícia, ele disse apenas que não há nada para negociar.