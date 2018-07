Jovem mantém reféns há mais de 20 horas em SP As adolescentes que foram feitas reféns por um jovem de 22 anos em Santo André, na Grande São Paulo, já estão há mais de 20 horas presas na casa. Um disparo de arma foi ouvido às 9h20 no local. Segundo informações da imprensa, a polícia informou que o disparo foi em direção aos jornalistas que estão na frente do imóvel. Ainda não há informações sobre feridos. Armado com um revólver, o jovem, inconformado com o fim do relacionamento com a adolescente, foi até o apartamento da garota onde ela, a amiga e dois colegas, todos da mesma idade, faziam um trabalho de escola, por volta das 13h30. Por volta das 20h, o pai de um dos meninos, estranhando a demora do filho em voltar para a casa, foi até o apartamento e acionou a Polícia Militar assim que descobriu o que ocorria dentro do imóvel. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram para o local e passaram a negociar com o industriário. Às 21h15, um dos garotos foi liberado, e o segundo pôde deixar o apartamento às 22h.