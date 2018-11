Jovem mata esposa e atira contra irmã

Segundo o que PMs da 1ª Companhia do 30º apuraram com a testemunha, o jovem esperou pelas vítimas na porta de casa. A esposa e a irmã do acusado, ao se aproximarem da residência, foram surpreendidas pelo jovem, que sacou um revólver e começou a atirar.

A esposa e a irmã foram encaminhadas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Dr.Radamés Nardini, onde a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. A irmã continua internada. O assassino, até as 4h15 desta quinta-feira, 22, não havia sido preso nem teve a ficha de antecedente criminal pesquisada pela polícia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policia de Mauá.