Jovem mata ex-namorada em Sorocaba-SP A estudante Camila Silva Araújo foi morta ontem com um tiro na cabeça, dentro de casa, na periferia de Sorocaba, cidade a 90 quilômetros de São Paulo. O acusado é o ex-namorado, Daniel Pereira de Souza, que foi preso hoje após ter sido encontrado escondido numa chácara há 500 metros do local do crime. A polícia cercou a propriedade e Daniel foi preso sem ter tempo de reagir. Ele estava com porções de maconha e cocaína. Segundo a polícia, Daniel Pereira, de 22 anos, pediu para uma amiga esconder a arma do crime. O acusado tem várias passagens pela polícia. Camila, de 16 anos, tinha terminado um namoro de quatro meses com o rapaz. Depois de várias tentativas de reatar o relacionamento, Daniel foi à casa da estudante, conversou com o pai dela e foi embora. Depois de alguns minutos voltou armado e rendeu os pais de Camila e algumas crianças e deixou todos trancados num quarto. Na sala, ele começou a ameaçar Camila. Alguns minutos depois da discussão, os pais ouviram um disparo. Quando conseguiram sair viram a estudante caída e Daniel fugindo do local. A estudante foi socorrida, mas já chegou sem vida ao Hospital Regional de Sorocaba. Segundo o delegado que investiga o homicídio, Luiz Antonio Lara, o caso tem algumas semelhanças com o de Santo André, em que Lindembergue Alves não aceitou o término do namoro, e acabou matando a namorada Eloá Pimentel, de 15 anos, depois de mais de 100 horas como refém.