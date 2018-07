Jovem mata namorada e se suicida em Sorocaba, SP Inconformado com o rompimento do namoro, um rapaz de 25 anos baleou a namorada no rosto e, em seguida, se suicidou com um tiro na cabeça, na manhã desta terça-feira, 23, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. A garota, de 18 anos, foi levada em estado grave para o Hospital Regional e submetida a uma cirurgia, mas não resistiu à gravidade do ferimento.