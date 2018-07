Jovem morre ao cair de torre de 108 metros no RS Um jovem de 19 anos morreu na manhã de hoje após cair de uma altura de 108 metros quando fazia manutenção em uma torre metálica no Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h15. O rapaz estava realizando manutenção na estrutura da torre usada para medir a velocidade do vento quando um dos cabos extensores se rompeu. A torre, então, desabou.