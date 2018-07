Jovem morre ao reagir a assalto a residência

Obrigado a entrar na residência com os criminosos, Silvio, já acompanhado da mãe, que também era mantida refém, entregou as chaves do carro e a carteira para a dupla. No momento em que os criminosos deixavam a casa, já na calçada, Luiz, segundo o que foi registrado em boletim de ocorrência no plantão da delegacia central da cidade, teria puxado um dos bandidos, causando a reação do que estava armado.

Baleado na barriga e na cabeça, o rapaz morreu quando era atendido no Hospital Augusto de Oliveira. A mãe, atingida de raspão em um dos ombros, foi medicada e liberada. A informação fornecida pela PM de que o ataque de um cão da raça Pitbull da família teria motivado os tiros contras as vítimas não foi confirmada pela Polícia Civil. Os criminosos fugiram levando apenas a carteira do rapaz.